"بوتين" مستعد لتبادل أسرى مع أمريكا لإخراج علاقات البلدَيْن من مأزقها

أشار إلى إمكانية تنفيذ العملية لأسباب إنسانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لتنفيذ عملية تبادل أسرى كبادرة حسن نية لإخراج العلاقات الروسية - الأمريكية من مأزقها الحالي قبل القمة المقرر أن تجمعه بعد غد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه بدوره ضغوطًا للتوصل إلى إطلاق سراح أمريكيين معتقلين في روسيا.

وردًّا على سؤال لشبكة "إن بي سي" الأمريكية حول إمكان مبادلة السجينَيْن بمعتقلين روس في الولايات المتحدة قال "بوتين": "نعم نعم، بالتأكيد"، وفق مقطع من المقابلة، بُثَّ اليوم الاثنين.

وأضاف الرئيس الروسي: "ما سيكون أفضل بعد هو إجراء نقاش حول إمكان إبرام اتفاق تسليم مطلوبين".

وأبدى استعداده للتفاوض على عملية تبادل لأسباب إنسانية، على ارتباط بصحة وحياة أشخاص بشكل فردي.

وعندما سُئل عن المعتقلين الروس الذين يود أن يطلق سراحهم لقاء الأمريكيين قال "بوتين": "لدينا قائمة كاملة، وعدد الروس المعتقلين في السجون الأمريكية لا يقارن بعدد المعتقلين الأمريكيين في روسيا".

وأوضحت الولايات المتحدة أن "بايدن" سيبحث مع "بوتين" في لقائهما الأول في جنيف مصير بول ويلان المعتقل بتهمة التجسس، وتريفور ريد المعتقل لمهاجمته شرطيَّين روسيَّين فيما كان ثملاً.