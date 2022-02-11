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دعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل تداولها

"البقمي": مقطع سقوط عمارة أثناء هدمها على حفار ليس في جدة

نفى المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي صحة ما يتم تداوله في مقطع عن سقوط عمارة سكنية على حفار أثناء هدمها في مدينة جدة.

وقال "البقمي": المبنى لا يقع في مدينة جدة، ويجب استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة قبل تداولها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعًايظهر فيه مبنى مكون من ثمانية طوابق وهو يسقط على حفار أثناء إزالته.

وأشارت معلومات "سبق" إلى أن المبنى يقع خارج السعودية.