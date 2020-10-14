"المطيري" وكيلاً للبلديات الفرعية بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بتكليف المهندس محمد بن زبن الله المطيري، وكيلا للبلديات الفرعية؛ وذلك في إطار إعادة تدوير المسؤولين وضخ الدماء الجديدة في المناصب المختلفة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

ويُعد المهندس محمد المطيري من الكفاءات المتميزة التي أسندت إليها مسؤوليات متعددة في قطاعات الأمانة المختلفة.