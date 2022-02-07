تنبيه لـ"مركز الأرصاد": عوالق ترابية على محافظتي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي الحناكية والمهد، تضمنت عوالق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ٦ صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ٣ ظهرًا.