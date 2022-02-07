تنبيه لـ"مركز الأرصاد": عوالق ترابية على محافظتي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي الحناكية والمهد، تضمنت عوالق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ٦ صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ٣ ظهرًا.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

0

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 08:23 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": عوالق ترابية على محافظتي الحناكية والمهد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

1 155

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي الحناكية والمهد، تضمنت عوالق ترابية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ٦ صباحًا، تستمر حتى الساعة الـ٣ ظهرًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022