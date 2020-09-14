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في مباراتهم في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

الهلال يدعم "السداسي" المصاب بفيروس "كورونا".. قمصانهم حاضرة أمام باختاكور

تضامناً مع لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال المصابين بفيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد -19 ) وهم ( نواف العابد، سلمان الفرج، محمد البريك، صالح الشهري، محمد الواكد وحمد العبدان ) حمل زملاؤهم الذين شاركوا في مباراة باختاكور الأوزبكي ( في افتتاح الجولة 3 من دوري أبطال آسيا بالدوحة - المجموعة الثانية ) مساء اليوم الاثنين، قمصان المصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق مواجهة باختاكور الأوزبكي، دعماً لهم، متمنين لهم تجاوز هذه الأزمة الصحية، والعودة للعب من جديد.