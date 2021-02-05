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خلال محاولة المجني عليه إيداع مبلغ 25 ألف ريال في أحد البنوك

الرياض .. ضبط فلبيني سلب شخصًا مبلغًا ماليًّا باستخدام "مسدس وهمي"

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالرياض مقيمًا من الجنسية الفلبينية (30 عامًا)؛ تورّط في سلب أحد الأشخاص مستخدمًا مسدسًا "وهميًّا"، وذلك عند إيداع المجني عليه مبلغًا ماليًّا بأحد البنوك بالرياض.



وأعلن حساب "الداخلية" على منصة "سناب شات" أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرُّض أحد الأشخاص للسلب تحت تهديد السلاح عند محاولته إيداع مبلغ (25500) ريال. وقد لاذ الجاني بالفرار قبل وصول رجال الأمن.



وأسفرت إجراءات الاستدلال البحثية والتحقيقات المتخذة عن تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وأقر بارتكابه الجريمة باستخدام (مجسم مسدس)، وجرى إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.