"الخضيري": مكونات مسرطنة بـ 20 نوعاً من كريمات واقي الشمس

تتجاوز ٣ أضعاف الحد المسموح به من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

كشف الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ عن دراسات جديدة أفادت بوجود مادة البنزين المسرطنة ومكونات بنزينية في عدد ٢٠ نوعاً من أنواع كريمات واقي الشمس.

ولفت الخضيري؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن بعض هذه المكونات يتجاوز ٣ أضعاف الحد المسموح به من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز التحكم في الأمراض CDC.

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https://www.dermatologytimes.com/view/carcinogen-found-in-multiple-sunscreens