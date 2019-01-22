خادم الحرمين يستقبل خالد بن أحمد في قصر اليمامة

استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين وبحثا المستجدات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة؛ وزير الخارجية في مملكة البحرين.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.