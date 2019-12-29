اختتام أعمال مؤتمر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" بجدة

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الخامس "المستجدات في أمراض الروماتيزم"، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني في فندق كراون بلازا بجدة.

وشارك في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام أكثر من 20 طبيبًا سعوديًّا، وأطباء وأساتذة من بريطانيا ومصر، وأساتذة جامعيون واستشاريون.

وناقش المؤتمر آخر ما وصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم، وعلاجها بالأدلة والبراهين المستندة إلى دراسات إكلينيكية، إضافة إلى آخر تطورات علاج مرض "الروماتويد" والذئبة الحمراء وهشاشة العظام.

كما حفل بحزمة من الجلسات العلمية موزعة بين ندوات طبية و"كورسات" وورش عمل، ناقشت في مضمونها علاج هشاشة العظام، والأشعة الصوتية لأمراض الروماتيزم، وحالات روماتيزمية صعبة عند الكبار والأطفال.

وحظي المؤتمر باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (٢٠) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين من الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين.