"أمانة عسير" تُعيد 34% من المشاريع المتعثرة إلى مسارها الصحيح

"الحميدي": استهداف نحو 107 مشروعات متعثرة لإغلاقه بالأمانة والبلديات

شرعت أمانة منطقة عسير، في معالجة المشاريع المتعثرة خلال عام 2018م؛ حيث أعادت 34% من تلك المشاريع إلى المسار الصحيح؛ من أجل إغلاقها، والمتوقع الانتهاء منها مع بداية عام 2019م.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة قد شرعت في استهداف نحو 107 مشروعات متعثر لإغلاقه بأمانة عسير وبلدياتها التابعة خلال 60 يوماً من المهلة المحددة وفق الخطة المُعَدة من وكالة شؤون البلديات بالأمانة.

وأشار "الحميدي" إلى أن هنالك 31 مشروعاً تحت إجراءات السحب و4 مشاريع تحت إجراءات إنهاء التعاقد، و10 مشاريع منظورة لدى الجهات الرقابية المختصة، ولا يمكن التعامل معها حتى تنتهي الإجراءات النظامية حيالها.

وتم الاستلام الابتدائي لنحو 62 مشروعاً، أُغلق منها 21 مشروعاً خلال العشرين يوماً الأولى وفق الخطة المُعَدة لها؛ مضيفاً أن هنالك 41 مشروعاً يجري إغلاقها حالياً خلال مدة أقصاها 40 يوماً؛ مبيناً أن نسبة الإغلاق للمشاريع المستهدفة وصلت إلى 34%، والمتبقي 66% للمشاريع التي لا تزال تحت إجراءات الإغلاق خلال الأربعين يوماً القادمة.

ونوّه "الحميدي" بأن إغلاق المشاريع قد انعكس على مؤشرات الأداء للمشاريع المنجزة في وقتها بتحسن إيجابي مع نهاية الربع الرابع لعام 2018م بنسبة وصلت إلى 28%، ليتجاوز بذلك النسبة المستهدفة وهي 27%.

وسجل مؤشر الأداء لعدد من المشاريع التي تخلفت بنسبة 20% تحسناً ملموساً؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها بنهاية الربع الرابع للعام 2018م إلى 59%، والمستهدف لهذه الفترة ٦٥٪ فأقل.

من جهته، أكد وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي سيف، أن الجهود التي تقوم بها الأمانة لإغلاق المشاريع المتعثرة في وقت قياسي ووفق المواصفات والمقاييس؛ ما هو إلا ترجمة لاهتمام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومتابعته الدؤوبة لكل ما من شأنه رفع مستوى تنمية المنطقة وخدمة أهاليها وزوارها، كما أنها تأتي ضمن إطار حرصه دائماً على سرعة إنجاز المشاريع البلدية بالجودة المطلوبة والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدّمها القطاع البلدي في منطقة عسير كافة.

جدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير قد دخلت في سباق مع عقارب الساعة خلال الأيام الماضية لإغلاق عدد كبير من المشاريع المتعثرة التي انتظرها أهالي منطقة عسير ومحافظاتها، من خلال وحدة متابعة المشاريع PMO التي يشرف عليها المهندس فيصل جبران بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبمتابعة من وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي سيف.