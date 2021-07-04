عبر المراكز المعتمدة.. إقبال طلاب تعليم تبوك على تلقي لقاح كورونا

مدير التعليم حثّ أولياء أمور الفئة العمرية المستهدفة على أخذ التحصين

تواصل الإدارة العامة للتعليم منطقة تبوك، المشاركة في الحملة الوطنية التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا، عبر مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة.

وحثّ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أولياء أمور الطلاب والطالبات من الفئة العمرية المستهدفة على أخذ جرعة التحصين عبر المراكز المعد في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية، وجامعة تبوك، وبقية المراكز الصحية.