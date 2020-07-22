"مسك الخيرية" تطلق مسابقة "كأس العالم لريادة الأعمال 2"

تستهدف 150,000 مشارك من أكثر من 200 دولة

تستعد مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" ممثلةً في منتدى مسك العالمي، لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، التي تأتي بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية"GEN" و مؤسسة القيادة والتعليم العالمية "TGELF"، في خطوة تهدف لدعم الشباب وتيسير دخولهم لعالم الاقتصاد والتجارة في المملكة وحول العالم ، والتوسع في إطلاق المشاريع التجارية المميزة والناجحة، ويأتي ذلك بعد نجاح المبادرة في نسختها الأولى.



جاء ذلك من خلال تحفيز رواد ورائدات الأعمال في السعودية وحول العالم على بدء العمل على مشاريعهم التجارية المبتكرة، ومساعدتهم عبر منهج متخصص على تقييم أعمالهم، وتسريع عجلة نمو شركاتهم الناشئة بوتيرة متصاعدة، للمنافسة بها محلياً وعالمياً، ودعم مجال الأعمال التجارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.



ومن المقرر أن يقام البرنامج التدريبي بشكل افتراضي، نظراً للظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك عبر برنامج متكامل للتدريب والإرشاد؛ يساعد رواد الأعمال على صقل مهاراتهم وزيادة فرصهم في الفوز بالمسابقة النهائية، والذي يتم بشكل تفصيلي خطوة بخطوة مع المرشدين والمختصين، انطلاقاً من مرحلة الفكرة وحتى النمو وبناء هيكلة العمل التجاري.



وتستهدف المسابقة في دورتها الثانية مشاركة أكثر من 200 دولة وما يزيد على 150,000 مشارك ومشاركة، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنه من رواد ورائدات الأعمال، الراغبين في الدخول لعالم الأعمال، وتأسيس وتنمية أعمالهم بما يضمن النمو السريع وتحقيق النجاح والتميز.



كما تتيح المبادرة مكتبة رقمية عبر منصة كأس ريادة الأعمال، تمنح المشاركين الفرصة للوصول إلى محتوى حصري وثري بالمعلومات اللازمة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في مجالهم، من رسم خطة العمل وبناء أساسيات المشروع، وملاحظات العملاء وتطوير المنتجات، وصولاً إلى بناء الفريق وثقافة الشركة.



وتشجع المسابقة رواد الأعمال الشباب من مختلف دول العالم للتنافس المحلي والدولي، الذي يضمن تطور مشاريعهم التجارية ونموها بما يتوافق مع الاحتياجات الجديدة لسوق العمل، كما تتيح الفرصة للشركات الناشئة لتقييم العمل في مراحله الأولى، للعمل على بناء المشروع بشكل صحيح حسب المتطلبات الحديثة.



وحول ذلك أوضح مدير مبادرة كأس العالم لريادة الأعمال عبد الرحمن السحيمي أن المسابقة في نسختها الثانية تسعى لتحقيق النجاح بصورة أكبر وأشمل من النسخة السابقة، عبر احتضان أكبر عدد ممكن من شباب وشابات الأعمال في السعودية، حيث تستهدف لهذا العام ما يصل إلى 150,000 شركة ناشئة.



وأشار إلى أن العالم اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب، وتشجيعهم على الابتكار ووضع الحلول لمستقبل أفضل، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه ريادة الأعمال في حل كثير من المشكلات التي تولدها البطالة، عبر خلق وظائف جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي على مستوى الأفراد والشركات.



ودعا رواد ورائدات الأعمال من الشباب السعودي وأصحاب المشاريع الناشئة، لانتهاز الفرصة والمسارعة بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني؛ للالتحاق بالبرنامج الإرشادي التدريبي، الذي سيمكنهم من استيعاب عالم الأعمال بشكل أعمق، والمساهمة في تحقيق أحلامهم ورؤية مشاريعهم التجارية على أرض الواقع، لافتاً الانتباه إلى أن الموعد النهائي للتقديم هو يوم 9 من شهر أغسطس القادم الموافق 19 ذي الحجة 1441هـ .



جدير بالذكر أن ما يصل لـ 100 مشارك وصلوا للتصفيات النصف نهائية في العام الماضي، وتمكنوا من عرض أفكارهم أمام آلاف الأشخاص في النهائيات، وقد حصدت شركة مزارع البحر الأحمر، المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2019 وهي شركة سعودية ناشئة مقرها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.