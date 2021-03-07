جيب دافئ يتحرك.. "كراني": الحرارة ترتفع 7 درجات واحذروا الرياح

قال: يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي الأجواء الخميس القادم

تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني، أن يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3 و7 درجات على كل الأجواء؛ نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كل الأجواء الخميس القادم".

وتابع: "احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة".