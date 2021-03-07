جيب دافئ يتحرك.. "كراني": الحرارة ترتفع 7 درجات واحذروا الرياح

قال: يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي الأجواء الخميس القادم

تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني، أن يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3 و7 درجات على كل الأجواء؛ نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كل الأجواء الخميس القادم".

وتابع: "احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة".

حالة الطقس الأرصاد

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07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 09:25 AM

قال: يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي الأجواء الخميس القادم

جيب دافئ يتحرك.. "كراني": الحرارة ترتفع 7 درجات واحذروا الرياح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تَوَقّع خبير الطقس حسن كراني، أن يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3 و7 درجات على كل الأجواء؛ نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كل الأجواء الخميس القادم".

وتابع: "احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة".

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