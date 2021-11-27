خبيرة تكشف السبب.. الليمون مفيد لكن ليس للجميع

قالت: له فوائد عديدة.. لكن هناك أسباباً تمنع تناوله

قالت الدكتورة ألكسندرا لابينا؛ خبيرة التغذية الروسية، إن الليمون يحسّن عملية هضم الطعام ويثير الشهية ويخفّض مستوى الكوليسترول.

وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إلى أن لليمون فوائد عديدة للصحة، لكن في الوقت نفسه هناك أسبابٌ محدّدة في الجسم تمنع تناوله.

وتقول "لابينا": "يحسّن الليمون عملية الهضم ويثير الشهية ويخفّض مستوى الكوليسترول في الدم، ويخفّف التشنجات، ويمنع نشوء الأورام الخبيثة.. وغالباً ما يستخدم الليمون في مكافحة نزلات البرد والسعال، كما ان له خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا".

وتضيف، لكن لا يمكن للجميع تناول الليمون، لأنه يسبّب الحساسية، كما لا ينصح مَن يعاني مشكلات في الكلى وفي المعدة والأمعاء بتناوله.