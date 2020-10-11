"الشراري": 70 مشروعًا جديدًا للمياه العام المقبل

أكد استمرار الشركة في تطوير خدماتها الموجهة للعملاء

أكد رئيس القطاع الشرقي في شركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، استمرار الشركة في تطوير خدماتها الموجهة للعملاء سعيًا للوصول إلى هدف الارتقاء بالخدمات والتي تتواكب مع المعايير العالمية وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ولفت الشراري خلال اللقاء الذي نظمته عن بعد غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني الخميس 8 أكتوبر 2020، للتعريف بخدمات الشركة، إلى أن الشركة وضمن جهودها في مشروع استبدال عدادات قراءة الاستهلاك القديمة بالعدادات الجديدة (الذكية) ذات التقنيةالعالية، استطاعت تركيب 325,477 عدادًا ذكيًا غطت خلال المشروع ما يقارب 95 ٪ من مدينة الدمام، و91,2 ٪ على مستوى المنطقةالشرقية، مشيراً إلى أن هذه العدادات تتميز بمراقبة استهلاك العميل للمياه بدقة عالية وقراءاتها عن بعد.

وأوضح خلال اللقاء الذي أداره رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن محمد بن حمري، أن الشركة أنجزت 13 مشروعًا جديدًا بقيمة 174 مليون ريال، و8 مشاريع أخرى خاصة بالخدمات البيئية (الصرف الصحي) بقيمة تقارب311 مليون ريال، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية شهدت تنفيذ 21 مشروعًا شاملاً بقيمة 485 مليون ريال.

وأبان الشراري أن الشركة تعكف حاليًا على دراسة المخطط الشامل، مؤكدًا أنها تعمل على متطلبات واحتياجات المنطقة حتى العام 2050،لافتًا إلى أن العام المقبل 2021 سيشهد تنفيذ 70 مشروعًا جديداً تتنوع ما بين مشاريع خاصة بالمياه وأخرى تختص بالصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاريع لتحسين الجودة والتي ستكون جاهزة للترسيه قريبًا.

وحول موضوع تحسين الخدمات قال الشراري إن الشركة تعمل وفق هذه التطلعات؛ مؤكدًا أنه تم تحسين العديد من الخدمات حيث وصلنا إلى 89٪ من تحسين موضوع التعامل مع الشكاوى، والتي تقلصت مدة التعامل معها من أيام إلى ساعات معدودة، وفيما يخص أعمال الفوترة ودقتها وصلنا إلى نسبة تجاوزت 91 بالمائة من الالتزام بمواعيد الفوترة ودقة حساباتها.

وبين أن الشركة تعمل على برنامج قطرة الوطني والذي يهدف إلى توجيه السلوك نحو الترشيد في استهلاك المياه والحفاظ على النعمة، مشيرًا إلى أن الفرع الإلكتروني للشركة يشتمل على العديد من الخدمات ومنها خدمات جديدة أضيفت حديثًا للتفاعل مع طلبات العملاء .

وحول ما يتم تداوله عن الفواتير قال الشراري، استقبلنا من خلال الموقع الإلكتروني أكثر من 23 ألف اعتراض وطلب تم التعامل معها، مؤكدًا أن الشركة خصصت لجنة للتعامل مع الاعتراضات تعمل على مدار الساعة، كما تم قبول أكثر من 500 طلب تقسيط لعملاء متعثرين في السداد لفترات طويلة، وبمجرد قبول الطلب تتم إعادة الخدمة .

وفيما يختص بخدمات التوصيلات المنزلية للصرف الصحي وتأخر تنفيذها حاليًا قال الشراري: نواجه بعض التحديات التي هي في طريقها للحل وتقديم الخدمة للعقارات الجديدة والمتوقع أن يتم ترسية العقود البديله قريبًا والبدء بتنفيذ الطلبات.