"وادي جازان" يحتفل باليوم الوطني بأوبريت وألعاب نارية ومسابقات أسرية

وسط تفاعل كبير من الحضور حبًّا وولاء للوطن وقيادته

احتفل مركز وادي جازان بمحافظة أبوعريش بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور المحافظ محمد بن هادي الشمراني، وذلك بحديقة الريان العامة.

وتضمنت فقرات الحفل العديد من الفقرات والبرامج، وسط تفاعل كبير من الحضور حبًّا وولاء للوطن وقيادته.

واشتمل الحفل على مسيرة استعراضية كرنفالية، وتكريم الفائزين بالمسابقة الأسرية لليوم الوطني، إلى جانب أوبريت وطني أداه الفنان "عبد الله رشاد"، برفقة الفنون الشعبية والألعاب النارية، التي رسمت الفرحة والبهجة على محيا الأهالي، مع اعتزازهم بالوطن الغالي، سائلين الله أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة.

وألقى محافظ أبوعريش كلمة، أوضح خلالها أن مناسبة اليوم الوطني من المناسبات التي تذكِّرنا بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المؤسس -رحمه الله-.

وأكد رئيس مركز وادي جازان مصطفى قحل أن الوطن يستحق الكثير، وأن الاحتفاء بيومنا الوطني هو استذكار لتضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ، وما قام به من جهود لتوحيد هذا الكيان العظيم الذي نعيش في ظلاله في أمن وأمان حتى أصبح وطننا من الدول المتقدمة اقتصاديًّا وعسكريًّا وثقافيًّا وتعليميًّا، إضافة إلى خدمة وطننا لضيوف الرحمن. سائلاً الله - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة والوطن في أمن وأمان في ظل قيادته الرشيدة.

وأوضح رئيس بلدية وادي جازان مصلح الألمعي أن احتفالات المركز باليوم الوطني تشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة الموجهة لمختلف فئات المجتمع.