الخطوط السعودية تحتفي بالعيد وتشارك ضيوفها بهجته على متن رحلاتها وفي المطارات

"الجاسر" عايد الملاحين والموظفين وتفقَّد انسيابية الحركة في مطار المؤسس

احتفت الخطوط السعودية أمس بعيد الفطر السعيد وعايدت ضيوفها على متن رحلاتها في الأجواء وفي صالات المغادرة والوصول في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض وفي المطارات الرئيسة، وشاركت الضيوف المسافرين في اليوم الأول من العيد الفرحة والبهجة بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص الناقل الوطني على تقديم أرقى الخدمات لضيوفه ومشاركتهم الاحتفاء والاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية، وقدمت "السعودية" لضيوفها المسافرين في أول أيام العيد السعيد هدايا العيد بهذه المناسبة، وتشكيلة متنوعة من الحلويات الفاخرة، وكذلك تم بث تكبيرات العيد على متن الطائرات، وتفاعل الضيوف مع هذه الفعاليات في أجواء من البهجة والفرح والسعادة.

وقام مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس الثلاثاء بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمليات التشغيلية للخطوط السعودية في أول أيام العيد عبر مركز العمليات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتابع انسيابية الحركة والعمليات التشغيلية لكل رحلات المغادرة والوصول، حيث يواصل الناقل الوطني تقديم خدماته للضيوف المسافرين خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في معدل الحركة.

وحرص "الجاسر" على الوجود ميدانيًا مع الموظفين العاملين لخدمة الضيوف المسافرين خلال إجازة العيد، كما زار الصالة الجديدة والصالة الجنوبية بمطار المؤسس وشملت زيارته صالات الوصول والمغادرة ومنصات خدمة الضيوف على الرحلات الداخلية والدولية والمنصات المخصصة لخدمة العسكريين المرابطين وذوي الاحتياجات الخاصة والتقى عددًا من الضيوف المسافرين واطمأن منهم على حسن الخدمات المقدمة لهم، كما تابع عن كثب انسيابية سير العمليات التشغيلية وسهولة الحركة والتنقل بين الصالات ومواقع الخدمة خلال هذه الفترة التي تشهد مرحلة مغادرة المعتمرين بعد ذروة موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.

والتقى "الجاسر" منسوبي "السعودية" من طيارين ومساعدي الطيارين والمضيفين الجويين وموظفي الصفوف الأولى الذين يباشرون أعمالهم خلال هذه الفترة مقدمًا لهم التهنئة بالعيد، مثمنًا جهودهم وتفانيهم الذي يتجلى بوضوح خلال هذه الأيام وهم يقضون أيام العيد في الميدان، منوهًا بالدور الكبير الذي يقدمونه في خدمة الضيوف أثناء الإجازة، مؤكدًا أن العنصر البشري يعد الأول في منظومة إمكانات "السعودية" والعنصر الأهم في التطبيق الفعلي للخطط الإستراتيجية للعمليات التشغيلية خلال مواسم الذروة وعلى مدار العام.

يُشار إلى أن عدد رحلات "السعودية" في أول أيام العيد تبلغ (574) رحلة وترتفع في اليوم الثاني إلى (630) رحلة وفي اليوم الثالث إلى (644) رحلة وتصل ذروتها يوم السبت لتصل إلى (672) رحلة، ويصل عدد الرحلات التي تسيرها الخطوط السعودية خلال النصف الأول من شهر يونيو الموافق من 27 رمضان حتى 12 شوال (9367) رحلة.

وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت مطلع شهر مايو الماضي عن بدء تنفيذ أكبر عمليات تشغيلية لموسم الصيف في تاريخها وتشمل الإجازة المدرسية وكثافة موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والحج وتستمر حتى الأول من سبتمبر 2019م وتتضمن تشغيل أكثر من (77) ألف رحلة داخلية ودولية سعتها المقعدية أكثر من (16.8) مليون مقعد.