"أرامكو" و"برتامينا" الإندونيسية تمدّدان محادثات المصفاة 3 أشهر

عثمان: اتفقتا على تفويض مستشار مالي للمساعدة على وضع اللمسات الأخيرة

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية "بي.تي برتامينا"، اليوم الثلاثاء، تمديد المفاوضات مع "أرامكو السعودية" بخصوص التطوير المشترك المحتمل لمصفاة نفط في إقليم جاوة الوسطى لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ووفقا لـ "رويترز" يأتي ذلك بعد تمديد المحادثات لمدة ستة أشهر من ديسمبر الماضي، وأكدت "برتامينا"، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين عجزا عن الاتفاق على "تقييم" للمصفاة، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

اتفقت "برتامينا" و"أرامكو" في 2016 على التفاوض بخصوص تأسيس مشروع مشترك لبناء وتشغيل مصفاة سيلاكاب في إقليم جاوة الوسطى.

وقالت فجرية عثمان؛ المتحدثة باسم "برتامينا"، في بيان، اليوم، إن الشركتين ستمدّدان المحادثات ثلاثة أشهر، واتفقتا على تفويض مستشار مالي للمساعدة على وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وتمثل مصفاة سيلاكاب واحداً من ستة مشروعات كبرى تأتي في إطار المساعي الرامية لرفع طاقة "برتامينا" التكريرية لمثليها؛ لتصل إلى مليونَي برميل يومياً.