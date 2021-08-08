"المالكي" يتابع ميدانيًا سير العمل بشعبة المرور بمحافظة الداير

من خلال الدوريات المنتشرة لتنظيم الحركة المرورية بالطرقات

تابع مدير مرور منطقة جازان العقيد علي بن سعيد المالكي ميدانيًا؛ سير العمل بشعبة مرور محافظة الداير، و الجهود المبذولة لرفع السلامة المرورية و الحد من المخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرقات.

وتفصيلا، شهد "المالكي" سير العمل ميدانيًا من خلال الدوريات المنتشرة لمتابعة الحركة المرورية على طرقات المحافظة، لاسيما مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وتعد محافظة الداير من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، لجمال طبيعتها وتميز إطلالاتها، إذ تشهد المحافظة إقبالاً متزايدًا من السياح و الزوار للاستمتاع بأجوائها.