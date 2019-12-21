الأمير عبدالعزيز بن طلال يعزّي في وفاة الشيخ "الخيال"

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، تعازيه لأبناء الشيخ فدغاش بن سعيد الخيال، ولكافة قبيلة الشرارات، وأبناء منطقة الجوف، في وفاة الشيخ فدغاش الخيال شيخ شمل العزام.

وعبر أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن طلال على تعازيه ومواساته لهم.

الأمير عبدالعزيز بن طلال

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21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441 03:48 PM

الأمير عبدالعزيز بن طلال يعزّي في وفاة الشيخ "الخيال"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدَّم الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، تعازيه لأبناء الشيخ فدغاش بن سعيد الخيال، ولكافة قبيلة الشرارات، وأبناء منطقة الجوف، في وفاة الشيخ فدغاش الخيال شيخ شمل العزام.

وعبر أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن طلال على تعازيه ومواساته لهم.

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