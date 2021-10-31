متحدث "الداخلية": ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الأسبوع الماضي

"الشلهوب": يجب ألا نتراخى وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية.. وكل الإجراءات تخضع للمراجعة

أكد متحدث الداخلية العقيد طلال الشلهوب بدء إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج السعودية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا نحمد الله على ما تحقق من منجرات ومكتسبات.. ومنها تخفيف الإجراءات الصحية.

وتابع: ويجب ألا نتراخى، وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الإجراءات تخضع للمراجعة وفق الأوضاع الصحية.

وأردف: ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي.

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31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443 04:09 PM

"الشلهوب": يجب ألا نتراخى وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية.. وكل الإجراءات تخضع للمراجعة

متحدث "الداخلية": ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الأسبوع الماضي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد متحدث الداخلية العقيد طلال الشلهوب بدء إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج السعودية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا نحمد الله على ما تحقق من منجرات ومكتسبات.. ومنها تخفيف الإجراءات الصحية.

وتابع: ويجب ألا نتراخى، وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الإجراءات تخضع للمراجعة وفق الأوضاع الصحية.

وأردف: ضبطنا 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي.

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