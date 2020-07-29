دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورتين تاريخيتين لخيام منى

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام 1354هـ/ 1935م، تظهر خيام الحجاج في منى، مشيرة إلى أن المصدر هو مجلة "جيوغرافيك".
كما نشرت الدارة صورة أخرى تعود إلى عام 1352هـ/ 1934م، تظهر خيام منى والسيارات مجموعة في محطاتها، مشيرة إلى أن المصدر هو "مجموعة أنيس شودري".دارة الملك عبدالعزيز خيام الحجاج
إحداهما ترجع لعام 1934هـ وتظهر السيارات في محطاتها
نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية ترجع إلى عام 1354هـ/ 1935م، تظهر خيام الحجاج في منى، مشيرة إلى أن المصدر هو مجلة "جيوغرافيك".
كما نشرت الدارة صورة أخرى تعود إلى عام 1352هـ/ 1934م، تظهر خيام منى والسيارات مجموعة في محطاتها، مشيرة إلى أن المصدر هو "مجموعة أنيس شودري".