الأردن.. تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا والإجمالي 473 إصابة

سعد جابر: أحدهما لسائق شاحنة.. ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن الحالتين إحداهما لسائق شاحنة أردني، والآخر أجنبي، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 382 حالة.