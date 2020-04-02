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وفي المرتبة الرابعة من حيث معدل الإصابات

المدينة تتصدّر مدن المملكة في عدد وفيات "كورونا"

تصدّرت المدينة المنورة مدن المملكة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا؛ حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة فيها 13 حالة وفاة من بين 21 وفاة على مستوى كافة المناطق الأخرى.



ووفقاً لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في المدينة المنورة بلغ 199 حالة؛ منها 184 حالة نشطة.



وحلّت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الرياض ومكة المكرمة، وجدة، وجاءت في المركز الثالث من حيث عدد الحالات النشطة بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما سجلت حالتي شفاء حتى الآن.