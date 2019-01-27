السعودية تدين هجومي الكنيسة بجنوب الفلبين

أكدت رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين المزدوجين بالقنابل اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشدد المصدر على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 02:19 PM

أكدت رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب

السعودية تدين هجومي الكنيسة بجنوب الفلبين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين المزدوجين بالقنابل اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشدد المصدر على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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