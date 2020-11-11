"الصحة العالمية": زيادات قياسية في إصابات "كورونا" خلال أسبوع

حالات الوفاة تضاعفت بزيادة 9 آلاف ضحية عن الأسبوع الماضي

رصدت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 3,6 مليون، وهو أعلى رقم منذ بداية الوباء.

وبحسب "روسيا اليوم"، أفادت المنظمة الدولية المختصة في جنيف، أن أعداد حالات الوفاة تضاعفت بأكثر من 54 ألفاً، بزيادة تسعة آلاف عن الأسبوع الماضي.

وقالت النشرة الإخبارية لمنظمة الصحة العالمية: زاد خلال الأسبوع الماضي، العدد الإجمالي لحالات (كوفيد – 19) بنسبة 8 % على الأسبوع السابق، إلى أكثر من 3,6 مليون.

واعتباراً من 8 نوفمبر، أصيب نحو 49,7 مليون شخص، كما سجل أكثر من 1,2 مليون حالة وفاة في العالم.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الحصة الأكبر من الحالات الجديدة في سبعة أيام لا تزال من نصيب المنطقة الأوروبية، التي جاء منها أكثر من نصف الحالات الجديدة (54 %)، وما يقرب من نصف الوفيات الجديدة (47 %).

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق للزيادة في أعداد الإصابات بعدوى كورونا في العالم في أسبوع، من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وكان أكثر من 3,3 مليون حالة.

وبلغ عدد المصابين في المنطقة الأوروبية في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر ما يقرب من 1.99 مليون شخص، وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين 13 مليوناً، وتم تسجيل في سبعة أيام أكثر من 25 ألف حالة وفاة، حتى 1 نوفمبر، تجاوز العدد الإجمالي 311 ألفاً.

وفي الأمريكتين، ارتفع عدد المصابين بأكثر من مليون إلى أكثر من 21 مليوناً، فيما تُوفي أكثر من 17 ألف شخص خلال أسبوع، وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 656 ألفاً.

وأُصيب في منطقة جنوب شرق آسيا أكثر من 390 ألف شخص خلال أسبوع، وتجاوز الإجمالي 9,6 مليون، كما تجاوزت الوفيات 149 ألفاً، بزيادة 5,1 ألف عن الأسبوع السابق.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد المصابين خلال أسبوع بأكثر من 684 ألفاً، وفي فرنسا بأكثر من 382 ألفاً، وفي الهند بأكثر من 323 ألفاً.