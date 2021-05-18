الاحتلال الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية

إصابة أكثر من 100 حالة 10 منهم خطيرة

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، أن أربعة فلسطينيين قُتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثلاثة حوادث منفصلة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن اثنين من القتلى سقطا خلال مواجهات شهدها مدخل مدينة رام الله الشمالي، بعد مسيرة انطلقت من وسط المدينة شارك فيها آلاف المواطنين.

وأضافت أن القتيل الثالث وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مصابًا بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات شهدتها بلدة بلعين غرب رام الله بين شبان وقوات إسرائيلية، فيما سقط القتيل الرابع سقط برصاص الاحتلال في مدينة الخليل.

وبيّنت وزارة الصحة أن أكثر من مائة فلسطيني أُصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأن عشرة منهم على الأقل حالتهم خطيرة.