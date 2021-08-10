حرائق الجزائر تودي بحياة 25 من أفراد الجيش

أنقذوا أكثر من 100 مواطن

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم "الثلاثاء"، وفاة 25 من أفراد الجيش أثناء مكافحة الحرائق المندلعة في جبال ولايتي بجاية وتيزي وزو.

وبيّن "تبون" على "تويتر" أن أفراد الجيش لقوا حتفهم بعد أنْ نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد ذكرت في وقت سابق أن 18 عسكريًّا قضوا نتيجة الحرائق.