





2

تُقام في مصر من 17 يونيو حتى 3 يوليو

سَحْب قرعة كأس العرب للشباب غدًا.. و"الأخضر" بالمستوى الثاني

615

تُجرى يوم غد السبت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 17 يونيو حتى 3 يوليو، في جمهورية مصر العربية.



وستكون آلية سَحْب القرعة وفق تصنيف المنتخبات على النحو الآتي:



المستوى الأول: مصر، السنغال، تونس والمغرب.



المستوى الثاني: الجزائر، العراق، السعودية والإمارات.



المستوى الثالث: موريتانيا، جيبوتي ولبنان.



المستوى الرابع: اليمن، جزر القمر، النيجر وطاجكستان.



يُذكر أن منتخب السنغال الذي شارك في البطولة ببطاقة دعوة شرفية تُوّج بلقب النسخة الماضية، التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.