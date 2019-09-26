استقرار في أسعار النفط.. ومزيج برنت 62.36 دولار للبرميل

جاء في ظل مخاوف بشأن زيادة الإمدادات وتباطؤ الطلب

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن هبطت في الجلستين السابقتين بفعل مخاوف في القطاع بشأن زيادة الإمدادات ومؤشرات على تباطؤ الطلب.

وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.36 دولار للبرميل منخفضة ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمائة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.

ووفق "رويترز" هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين أو 0.04 بالمائة إلى 56.47 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار برنت 3.6 بالمائة منذ إغلاق يوم الاثنين، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمائة في نفس الفترة، إذ تعرض الخامان القياسيان لضغوط بفعل زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي وتعافي الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتي إنتاج في المملكة.

ولقيت الأسعار بعض الدعم من آمال باحتمال انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يعزز الطلب على النفط.