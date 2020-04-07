شاهد.. جولات ميدانية لمستشفى ميسان على التجمعات السكنية تطويقاً لـ"كورونا"

شملت فحصاً حرارياً وكشفاً بيئياً وملاءمة عدد العمالة للغرف والحد من الاختلاط

نظّم مستشفى ميسان العام، جولات تفقدية لسكن التمريض وسكن شركة التغذية وكذلك شركة الصيانة؛ بوجود مدير مستشفى ميسان العام الأخصائي فهد بن سعود الحارثي؛ وفريق العمل.

يأتي ذلك في ظل تداعيات الفترة الحالية وما يتعرّض له العالم من جائحة كورونا وسرعة انتشار الفيروس وتحقيقاً للأهداف السامية لحكومة خادم الحرمين الشريفين في المحافظة على سلامة الإنسان، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الصحة، وبإشراف مباشر من مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني.

واشتملت الجولات على الفحص الحراري والكشف على بيئة السكن ومطابقتها اشتراطات مكافحة العدوى وملاءمة عدد العمالة نسبة لمساحات الغرف، كذلك وضع الضوابط الملزمة التي تضمن مراقبة خروج العمالة خارج أوقات الدوام، والحد من اختلاطهم بالمجتمع الخارجي.

كما تمّ تدريب جميع العمالة على طريقة تنظيف الأيدي وتطهيرها بالطرق الصحيحة والمجدية.

يُذكر أن هذه الجولات تعد أحد الأدوار التي يقوم بها المستشفى، ففي جانب آخر تتضافر الجهود مع الجهات الرسمية الأخرى؛ كبلدية محافظة ميسان، وشرطة ميسان، ومرور حداد، في تنفيذ جميع الإستراتيجيات التي تسهم في الحد من انتشار "كورونا"؛ كتنظيم الجولات المشتركة على المحال التجارية كافة، ومراقبة المنطقة المركزية، والقيام بجولات مكثفة على التجمعات السكنية، وعمل نقاط الفرز الحراري والتوعية بكل ما من شأنه رفع درجة الوعي لدى المواطن والمقيم على حد سواء.