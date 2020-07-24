اختيار "المتعاني" من تعليم الليث ضمن أوائل المملكة بمقياس "موهبة" للمتفوقين

"الحازمي": مدارس المحافظة تزخر بالمواهب التي يجب أن تأخذ فرصتها في الإبداع

جاء الطالب الموهوب مالك بن سالم المتعاني، من مدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بربوع العين بإدارة التعليم بمحافظة الليث، ضمن قائمة الطلاب العشرة الأوائل الموهوبين في مقياس موهبة على مستوى المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، جاء اختيار الطالب "المتعاني" وفقاً لتميزه في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة ( المستوى الأول ) في إطار تنفيذ المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين والذي تقيمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، مما يدل على قدراته العقلية العالية، ومواهبه المتعددة، وتفوقه الدراسي.

ووصف الطالب مالك بن سالم المتعاني حصوله على هذا الإنجاز بالحدث الأبرز في مسيرة حياته، مؤكداً أنه فخور بهذه المشاركة، لتطلعه إلى اكتساب المزيد من المعارف والعلوم والخبرات والتجارب والإنجازات.

وقال: أحمد الله ـ عز وجل ـ الذي وفقني ويسر لي، مؤكداً استفادته مما قدم له وزملائه من برامج وورش تدريبية وعلمية ساعدته على صقل وتنمية مواهبه وقدراته.

وأكد سعيه الحثيث إلى تحقيق أهدافه المستقبلية التي يطمح في الوصول إليها بكل جد واجتهاد ومثابرة، للإسهام مستقبلاً في بناء ورفعة الوطن بمشيئة الله تعالى، مشيداً بدور أسرته ومتابعة منسق الموهوبين بمدرسته.

وعبر سالم بن محسن المتعاني ولي أمر الطالب، عن بالغ فخره وسروره وسعادته الغامرة بما حققه الابن مالك من إنجاز على مستوى الوطن، مقدماً شكره وتقديره وعرفانه للمسؤولين كافة في مؤسسة موهبة، وإدارة التعليم بمحافظة الليث، ومدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية، لاهتمامهم برعاية مواهب أبناء الوطن، والسعي لتقديم برامج نوعية للاستثمار الأمثل لقدراتهم ومواهبهم ومؤهلاتهم، مقدماً شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز لابنه.

بدوره، أشاد منسق الموهوبين بالمدرسة مناع الكديسي بما حققه الطالب، مؤكداً أنه بجانب تفوقه العقلي متميز دراسياً ومثل المدرسة خير تمثيل في كثير من المسابقات والبرامج والأنشطة الطلابية، وقال بأن هذا الإنجاز جاء بعد توفيق الله عز وجل ثم بتكاتف جميع منسوبي المدرسة، والإعداد الجيد للمشاركة في المقياس بالتعاون مع مركز الموهوبين بمحافظة أضم وعقد العديد من الورش والدورات التدريبية والعلمية للطلبة الذين تم تسجيلهم في المقياس.

وهنأ مدير مدرسة صلاح الدين الأيوبي غبيش بن طامي المتعاني الطالب وأسرته على هذا الإنجاز المشرف مثمناً الجهود المبذولة من أسرة الطالب في متابعة ابنهم والحرص على تجسيد الشراكة التربوية مع المدرسة فيما يعود على ابنهم بالنفع والفائدة.

بدوره زف مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي التهاني والتبريكات باسم كافة منسوبي التعليم للطالب وأسرته على تحقيق هذا الإنجاز النوعي، الذي جاء تتويجاً لجهود الأسرة والمدرسة ومكتب التعليم بربوع العين وقسم الموهوبين بالإدارة، مؤكداً أن إدارة التعليم ومدارسها تزخر بالمواهب التي يجب أن تأخذ فرصتها في الإبداع والتألق، والقادرة على تمثيل الإدارة في المحافل المحلية والدولية كافة.

وأشاد "الحازمي" ببرامج وزارة التعليم ومؤسسة موهبة والتي ساهمت في الكشف عن الموهوبين، وكرست في عقول الأجيال حب المعرفة والعلوم والابتكار، في زمن تعيش فيه بلادنا نهضة تنموية شاملة، يسعى فيها الجميع إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله - ٢٠٣٠، من خلال رعاية جوانب الإبداع والابتكار لأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.

وتلقّى الحازمي، اتصالاً هاتفياً من نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي بموهبة الدكتور نزيه العثماني، مباركاً حصول الطالب مالك بن سالم المتعاني ضمن قائمة الطلاب العشرة الأوائل في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة (المستوى الأول) على مستوى المملكة، مقدماً تهانيه لأسرة الطالب ومدرسته ومعلميه، فيما قدم "الحازمي " شكره وتقديره لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع على تواصلهم ورعايتهم لموهوبي وموهوبات الوطن.