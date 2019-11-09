أرامكو تعلن نشرة الإصدار: بداية الاكتتاب للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري

نشرت شركة أرامكو السعودية اليوم نشرة الإصدار.

ووفقًا لنشرة الإصدار فقد تقرر أن تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).

فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441 هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وفيما يأتي التفاصيل:

https://www.saudiaramco.com/.pdf