أرامكو تعلن نشرة الإصدار: بداية الاكتتاب للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري

نشرت شركة أرامكو السعودية اليوم نشرة الإصدار.
ووفقًا لنشرة الإصدار فقد تقرر أن تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).
فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441 هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وفيما يأتي التفاصيل:
https://www.saudiaramco.com/.pdfحامد العلي الدمام عبدالله البرقاوي الطائف اكتتاب أرامكو أرامكو أرامكو السعودية
نشرت شركة أرامكو السعودية اليوم نشرة الإصدار.
ووفقًا لنشرة الإصدار فقد تقرر أن تبدأ فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ (الموافق 04/ 12/ 2019م).
فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441 هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ (الموافق 28/ 11/ 2019م).
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وفيما يأتي التفاصيل:
https://www.saudiaramco.com/.pdf