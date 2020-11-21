"الرعاية المنزلية" بنفسية الطائف ينفذ عددًا من المبادرات الصحية والاجتماعية

منها أكثر من ٧٠٠ زيارة خلال أكتوبر لتحسين مستوى الصحة وبيئة السكن

نفّذ قسم الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف عددًا من المبادرات الصحية والاجتماعية لمستفيدي خدمة الرعاية المنزلية خلال عام 2020، والتي تساعد في تحسين مستوى صحة الفرد ومستوى المعيشة وبيئة السكن لمحدودي الدخل.

وقال رئيس قسم الرعاية المنزلية رعد الحارثي: إن القسم نفذ عددًا من المبادرات بالتعاون مع بعض الجهات الداخلية والخارجية مثل مشروع تقييم المنازل وتحسين 30% منها بالتنسيق مع الجهات الخارجية، وكذلك تم إدراج عدد 24 مريضًا من أقسام الدخول ضمن مبادرة المرضى النفسيين للحالات المتعثرة التي يتكرر دخولها، إضافة إلى أنه تم تطوير تقنية المعلومات والباركود والعنوان الوطني للمرضى المسجلين، أيضاً تكامل وشمولية إدراج وتطوير تقديم الخدمة عن بعد (الواتس آب والزيارة الافتراضية).

وأضاف الحارثي أنه تم التعاون مع مراكز الأحياء لدعم الأسر المحتاجة من ذوي المرضى. وفتح 295 ملفًّا طبيًّا بمراكز الرعاية الصحية الأولية للمرضى المسجلين لدينا بهدف حصولهم على خدمات طب الأسرة، وبالتعاون مع إدارة تجربة المريض تم إصدار بطاقة أولوية لعدد 390 مستفيدًا، إضافة إلى مبادرات برنامج الرعاية الصحية المنزلية خلال جائحة كورونا.

وتابع: أن قسم الرعاية المنزلية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف نفذ 741 زيارة خلال شهر أكتوبر لهذا العام 2020، كما تم إعطاء تطعيمات الأنفلونزا الموسمية لعدد 553 بنسبة 100٪ للعدد المستهدف خلال الشهر نفسه.