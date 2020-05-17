رصدها "سناب الحرس" .. مداهمة تجمعات عائلية في حدائق عامة بـ"منفوحة"

المسح الأمني أثمر عن الإطاحة بمحل حلاقة وضبط مخالفين لنظام الإقامة والعمل

أثمر المسح الأمني بحي منفوحة من قِبل قوات وزارة الحرس الوطني في الكشف عن وجود تجمعات عائلية في الحدائق العامة بحي منفوحة، أثناء فترة منع التجول، وتمت المداهمة وتحرير مخالفات بحقهم.

ورصد "سناب الحرس" لحظة محاصرتهم في أماكن تجمعاتهم، كما أسفر عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وبالتعاون مع أمانة الرياض، تمت مداهمة محل حلاقة رجالي خالف أوامر المنع وبدأ بمزاولة المهنة.

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17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 12:24 AM

المسح الأمني أثمر عن الإطاحة بمحل حلاقة وضبط مخالفين لنظام الإقامة والعمل

رصدها "سناب الحرس" .. مداهمة تجمعات عائلية في حدائق عامة بـ"منفوحة"

عيسى الحربي

الرياض

19 55,693

أثمر المسح الأمني بحي منفوحة من قِبل قوات وزارة الحرس الوطني في الكشف عن وجود تجمعات عائلية في الحدائق العامة بحي منفوحة، أثناء فترة منع التجول، وتمت المداهمة وتحرير مخالفات بحقهم.

ورصد "سناب الحرس" لحظة محاصرتهم في أماكن تجمعاتهم، كما أسفر عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وبالتعاون مع أمانة الرياض، تمت مداهمة محل حلاقة رجالي خالف أوامر المنع وبدأ بمزاولة المهنة.

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