مستشفى الملك فهد في الباحة يُجري أول عملية قسطرة قلبية في غرفة الهايبرد

لمريض يعاني من احتشاء في جدار عضلة القلب.. غادرها ويتمتع بصحة جيدة

أجرى -بفضل الله- فريق طبي مختص في مستشفى الملك فهد في الباحة، أول قسطرة قلبية في غرفة الهايبرد لمريض يعاني من احتشاء في جدار عضلة القلب الأمامية؛ حيث وضعوا دعامتين دوائيتين إحداهما في الشريان الفرعي من الشريان الأمامي النازل والثانية في الشريان الأمامي النازل، تكللت -ولله الحمد- بنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد يومين من الإجراء الطبي وهو يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت الحالة حرجةً نظرًا لوجود الجلطة في مكان التفرع الشرياني؛ مما استدعى استخدام أحدث الطرق في وضع الدعامات.

يُذكر أن جهاز الهايبرد عبارة عن جهاز يمكن استخدامه للقسطرة القلبية، ويستخدم أيضًا في حالات جراحة القلب المفتوح، وبالإمكان تحريك الجهاز في حالة استدعى الأمر تدخل الجراحين؛ بحيث يخلق مساحة للعمل داخل الغرفة جراحيًّا.