بمشاركة 39 دولة إسلامية.. السعودية رئيساً لمجلس "SMIIC" لنهاية 2021

تأجيل الانتخابات والتمديد لـ"القصبي" والنواب والأمين ورؤساء المعاهد الفنية

وافقت الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC" على تأجيل انتخابات المعهد، كما وافق مجلس إدارة المعهد على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ حتى نهاية 2021م.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للمعهد التي عُقدت افتراضياً بمشاركة وفود 39 دولة إسلامية، و3 دول أخرى بعضوية مراقب، إضافة إلى نواب رئيس مجلس الإدارة والأمانة العامة للمعهد.

كما شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع بوفد ترأسه المهندس سعود العسكر؛ نائب المحافظ للمطابقة والجودة، وناقش الاجتماع عدة مواضيع مهمة لضمان استمرارية الأعمال وتيسيرها بالمعهد في أثناء الجائحة التي يمر بها العالم حالياً.

وكان من بين تلك المواضيع الموافقة على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس والأمين العام، ورؤساء المعاهد الفنية حتى نهاية عام 2021م.

كما ناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للفترة الماضية، وقضايا العضوية واشتراك دول جديدة في عضوية المعهد، وهي: اليمن وتشاد وبنغلادش؛ إلى جانب ذلك، أقر المجتمعون الخطة الإستراتيجية للمعهد الاسلامي للفترة 2021 - 2030م، وتقرير المدقق المالي الخارجي (2019) وموازنة عام 2021م، وحصة مساهمات الدول للعام نفسه.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تم انتخابها لرئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة (2018 – 2020)، وبهذا القرار ستمتد رئاسة المملكة للمجلس حتى نهاية العام المقبل 2021م.