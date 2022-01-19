ضبط مصنع لصهر وصب الذهب تديره عمالة مخالفة بجدة

"الأمانة" صادرت كافة المضبوطات واتخذت كافة الإجراءات النظامية

ضبطت أمانة محافظة جدة موقعًا مخالفًا لصهر وصناعة الذهب تديره عمالة مخالفة، وتمت مصادرة كافة المضبوطات في الموقع بحي "الكندرة".



وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت المعمل الذي خُصص لتصنيع الذهب، وتمت مصادرة المضبوطات التي تحتوي على مكائن مخصصة لأعمال صهر وصب الذهب، وجهاز ليزر لإعادة رسم ونقش المنتجات الذهبية، واتخذت بشأنه كافة الإجراءات النظامية.



ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال التبليغ عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940، أو تطبيق بلدي، مؤكدة تكثيف جولاتها الميدانية لضبط المخالفات البلدية وإزالة التشوهات البصرية.