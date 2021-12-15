"ديربي الرياض " بين الهلال والنصر.. المباراة الأغلى آسيوياً

الكل يبحث عن العودة لسكة الانتصارات ومصالحة جماهيره

يحظى "ديربي الرياض" بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر بأهمية خاصة بين الفريقين نظراً لقوة المباريات التي تجمعهما سوية من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر المباراة الأغلى في القارة الآسيوية في الوقت الحالي.

وتتجه أنظار الجماهير العربية عامة والسعودية خاصة غداً صوب ملعب الملك فهد الدولي الذي سيكون مسرحاً لمواجهة الهلال وغريمه التقليدي النصر في "ديربي الرياض " أحد أهم الديربيات في العالم العربي والقارة الآسيوية في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

باتت مواجهة الفريقين الأغلى في القارة بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في قيمة اللاعبين والأندية بعدما تواجدا على قمة قائمة أعلى الأندية في آسيا من ناحية القيمة السوقية بإجمالي وصل إلى 118.9 مليون يورو "قرابة نصف مليار ريال سعودي".

ويعتبر الهلال صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطل دوري أبطال آسيا (4 مرات) أغلى فريق في القارة بقيمة بلغت 61.15 مليون يورو يليه جاره النصر الذي حل ثانياً في القارة بقيمة سوقية بلغت 57.75 مليون يورو.

ويتصدر البرازيلي ماتيوس بيريرا نجم الهلال قائمة أغلى اللاعبين من ناحية القيمة السوقية في ديربي الرياض بقيمة تجاوزت 15 مليون يورو، وجاء ثانياً الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب النصر بـ 12 مليون يورو، الذي رحل إلى الفريق الأصفر في سبتمبر 2020، قادماً من أتلانتا الأميركي .

فيما يتشارك ثنائي النصر البرازيلي تاليسكا و الكاميروني فينسينت أبوبكر مع المالي موسى ماريغا مهاجم الهلال في المركز الثالث بقيمة 10 ملايين يورو.