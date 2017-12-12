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قالوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل لكننا لم نجد أي تجاوب

سكان قرية "عاجة القنفذة" يشتكون ضعف الاتصال: البرج يحتاج ترقية

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اشتكى سكان قرية "عاجة" شرق محافظة القنفذة، من سوء خدمة شبكات الاتصال وخصوصاً Stc"".

وقالوا: نعاني من ضعف الاتصال والإنترنت؛ حيث أصبح غيابهما أكثر من حضورهما؛ لأن البرج الحالي رقم zmc 221 ضعيف جداً، وبحاجة لترقيته للجيل الرابع وإعادة صيانته.

وأضافوا: رفعنا عدداً من الطلبات لإصلاح الخلل؛ لكننا لم نجد أي تجاوب، ونناشد -عبر "سبق"- شركة الاتصالات بإصلاح الخلل وإنهاء معاناتنا مع ضعف الاتصال والإنترنت.