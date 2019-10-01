تكريم 3200 شاب وفتاة استفادوا من مبادرة التوطين بجازان .. غدًا

في ختام المرحلة الأولى تحت شعار "مكّن لمستقبل زاهر"

في بادرة لأمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة يكرم 3200 شاب وفتاة من أبناء وبنات المنطقة استفادوا من الدورات والبرامج التدريبية والأعمال التطويرية التي تضمنتها المبادرة.

جاء ذلك في ختام المرحلة الأولى من مبادرة سموه لتوطين الوظائف التي تنفذها غرفة جازان تحت شعار "مكّن لمستقبل زاهر" بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكليات التقنية ولجان التنمية وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة, وذلك على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

ويأتي التكريم تحقيقًا لأهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنموية والجهات ذات العلاقة، في تمكين وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، والحد من البطالة ورفع معدلات التوطين في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بالتوطين، وفقًا لرؤية المملكة 2030.