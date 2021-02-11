"الفيصل" يزور مقر الأولمبية القطرية.. واتحاد القدم

قام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الخميس، بزيارة لمقر اللجنة الأولمبية القطرية في العاصمة الدوحة، والتقى بالشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وناقش الفيصل مع رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، سبل التعاون المشترك بين اللجنتين، ومجالات الاهتمام المشترك، وطرق تطوير الرياضات الأولمبية في البلدين.

كما زار الأمير عبد العزيز الفيصل مقر الاتحاد القطري لكرة القدم، والتقى بالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.

وكان الفيصل وصل إلى الدوحة العاصمة القطرية، الأربعاء، تلبية لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والذي يلعب، الخميس، على المدينة التعليمية.

يذكر أن الاتحاد القطري دعا في وقت سابق، ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي، رفقة عدد من أعضاء الاتحاد.