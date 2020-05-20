سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.3%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، تسليم يوليو، اليوم، بمقدار 10 سنتات، ما نسبته 0.3%، ليصل إلى 34.75 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، بمقدار 2 سنتًا، ليستقر عند 31.94 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
وصل إلى 34.75 دولارًا أمريكيًّا
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، تسليم يوليو، اليوم، بمقدار 10 سنتات، ما نسبته 0.3%، ليصل إلى 34.75 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، بمقدار 2 سنتًا، ليستقر عند 31.94 دولارًا أمريكيًّا.