الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد

الصلاة عليها عصراً بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض

أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

تفصيلاً؛ صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود؛ وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".