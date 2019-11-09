"تويتر" يضيف ميزة جديدة تحت مسمى "TOPICS"

تساهم في عرض التغريدات بمواضيع معينة يختارها المغرّدون

أعلنت شركة "تويتر" أنها ستضيف ميزة جديدة تساهم في عرض التغريدات في مواضيع معينة يختارها المغردون لتظهر لديهم، وذلك تحت اسم "TOPICS" (المواضيع).



وقالت تويتر إن الإضافة الجديدة سوف تسمح للمستخدمين بمتابعة أكثر من 300 موضوع مختلف؛ من بينها الرياضة والصحة والترفية والألعاب وغيرها، وتم استبعاد السياسة من الميزة الجديدة.



ويحاول مسؤولو تويتر الحفاظ على جذب المزيد من المتابعين وجعل استخدام البرنامج أكثر سهولة؛ حيث إن بعض التقارير تشير إلى انخفاض مستمر في أعداد مستخدمي تويتر في جميع أنحاء العالم.