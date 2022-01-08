"معين" يُشيد بانتصارات ألوية العمالقة في شبوة بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن

استعادة مناطق في مديرية نعمان بالبيضاء وعمليات تطهير بيحان بعد استعادتها

أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك سعيد، بانتصارات ألوية العمالقة في شبوة بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال "عبدالملك": إننا نعمل على تطبيع الأوضاع في المناطق التي تم استعادتها من مليشيا الحوثي.

فيما أكد الجيش اليمني، أن قواته وألوية العمالقة تستعيد مناطق في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر إعلامية: إن ألوية العمالقة تقوم بعملية تطهير مديرية بيحان بعد استعادتها، وأنها قامت بقطع خطوط الإمداد للحوثيين نحو مأرب، وأن معارك تجري الآن غرب مديرية بيحان ضد المليشيات الحوثية، وأن ألوية العمالقة تسعى لتحرير منطقة "عين" آخر منطقة في شبوة.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أنها أنهت تجهيز كتائب عسكرية لإدخالها للمعارك ضد الحوثي، وقالت مصادر: إن مليشيات الحوثي تنسحب نحو مناطق البيضاء.