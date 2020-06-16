جراحة ناجحة بالأسياح لتثبيت كسر متفتت لشاب نتيجة حادث مروري

أجريت بالمستشفى العام واستغرقت 3 ساعات دون مضاعفات

نجح أطباء مستشفى الأسياح العام، في معالجة حالة متدهورة لشاب تعرّض لحادث مروري مطلع يونيو الجاري، وتبيّن لأطباء المستشفى أن الشاب (21 عاماً) يعاني كسراً متفتتاً لثلاث قطع وغير ثابت في مكانه في العضد الأيمن قبل حضوره للمستشفى يوم الأربعاء الماضي.

وعلى الفور جُهز المصاب لدخول غرفة العمليات في اليوم التالي مباشرة ليخضع لعملية جراحية لفتح موقع الإصابة ثم ثُبت الكسر بشرائح ومسامير واستمرت العملية ثلاث ساعات حتى استقرت حالته دون أي مضاعفات للعصب الزندي وهو ما ظهر بالأشعة قبل العملية وبعدها.