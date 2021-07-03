هل تتاح العمرة يوم التروية للحاج المتمتع دون حجز؟ الوزارة تجيب

نوّهت إلى أنه يجب الوصول لمراكز التجمع وفق موعد الشركة المحدد

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، في ردٍّ على سؤال ما إذا كانت تتاح العمرة يوم التروية للحاج المتمتع دون حجز؛ بأن تصريح الحج يخول حامله أداء فريضة الحج فقط.

ونوّهت الوزارة إلى أنه يجب أن يكون الوصول لمراكز التجمع المحددة من وزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة وفق الموعد المحدد الذي تشعرهم به شركة الحج.