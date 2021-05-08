"الهدلاء" يحصل على الماجستير بتقدير ممتاز في الهندسة

حصل المهندس علي فهد الهدلاء على درجة الماجستير في هندسة تخصص (إدارة مشاريع هندسية) من جامعة بيشة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتلقى "الهدلاء" التهاني من الأهل والأصدقاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.

"سبق" تهنئ "الهدلاء" وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.

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08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442 12:37 AM

"الهدلاء" يحصل على الماجستير بتقدير ممتاز في الهندسة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حصل المهندس علي فهد الهدلاء على درجة الماجستير في هندسة تخصص (إدارة مشاريع هندسية) من جامعة بيشة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وتلقى "الهدلاء" التهاني من الأهل والأصدقاء بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.

"سبق" تهنئ "الهدلاء" وتتمنى له حياة علمية وعملية مميزة.

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