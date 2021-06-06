مذكرة تعاون بين جامعة الإمام والمنظمة الدولية للإبل

لدعم تنمية الفكر الثقافي في مجال تربيتها وموروثها

وقّعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مذكرة تعاون مع المنظمة الدولية للإبل؛ لدعم تطوير قطاع الإبل إعلاميّاً وثقافيّاً.

وقّع المذكرة، رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، ومن جانب المنظمة، نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل الأمير سلطان بن سعود بن محمد، نيابة عن مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل (ICO)، فهد بن فلاح بن حثلين.

جاء ذلك، بحضور الأمين العام للمنظمة للإبل الدكتور مبارك السويلم، والمختصين في المنظمة ووكلاء الجامعة والعمداء والأساتذة المختصين بهذا الشأن.

وتأتي مذكرة التعاون، لدعم تنمية الفكر الثقافي والإعلامي في مجال تربية الإبل وموروثها، والعمل على تطويره وتنشيطه، والتعريف بالقيمة الثقافية للإبل، ودورها في تاريخ واقتصاديات ومجتمعات البلدان ذات الصلة.

والإسهام في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة من خلال رعاية الإبل وأنشطتها، تحقيقًا لأهدافها فيما يتعلق بابتكار الحلول الثقافية التنموية التي تساعد في تربية الإبل، ومن خلال تمكين الاتصال من أجل التنمية، وتعزيز المعارف، وتطوير المهارات في المجالات الإعلامية المتعلقة بالإبل، وتنمية المهارات الإعلامية للعاملين في هذا القطاع.

وتهدف المنظمة، من خلال هذه المذكرة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل وأنشطتها، بوصفها أداة للتفاهم المتبادل والصداقة والإسهام في بناء المجتمعات ورعاية أفرادها، بالتعاون مع جامعة الإمام التي تسهم في دفع عجلة التنمية البشرية، من خلال تقديم برامج دراسية متنوعة وعلى مختلف المستويات.

وتتميز جامعة الإمام، بمخرجاتها من الكليات والمعاهد التي تقدم برامج نوعية متخصصة في العلوم الاجتماعية واللغويات والعلوم والحاسب الآلي والإدارة والاقتصاد والهندسة والطب، إلى جانب تميزها في مخرجاتها الشرعية واللغوية منذ إنشائها.

وتُعدُّ المنظمة الدولية للإبل ICO منظمة غير ربحية، مقرها الرئيس في الرياض وتأسست في شهر مارس 2019، وتضم حاليًا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ثقافي ممتد في العمق والتاريخ الإنساني.